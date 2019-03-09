Son Dakika Haberleri: Taksim'de Ezanı Islıklayan Eylemciler, Tepki Topladı

Taksim'de Ezanı Islıklayan Eylemciler, Tepki Topladı

55 dakika önce

İstiklal Caddesi'nde dün akşam Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılan bir grup kadın, ezanın okunmasıyla ıslık çalmaya başladı.

Taksim'de Ezanı Islıklayan Eylemciler, Tepki Topladı, System.String[]
İstiklal Caddesi'nde dün akşam Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılan bir grup kadın, ezanın okunmasıyla ıslık çalmaya başladı. Kameralara yansıyan o anlar, sosyal medyada tepki topladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın grupları, yürüyüş düzenledi. Yoğun güvenlik önlemleri altında İstiklal Caddesi'nde yürüyen eylemciler arasında yer alan bir grup, bu sırada ezanın okunmasıyla ıslık çalmaya başladı. Cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedilen o anlar, ezana saygısızlık olarak yorumlandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:09 Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, Dünya Kadınlar Günü, Taksim, 3. Sayfa
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