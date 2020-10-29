FRANSA BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA IŞIKLI PROTESTO - Son Dakika

Taksim 'deki Fransa İstanbul Başkonsolosluğu duvarına, Fransa'nın tarihinde yaptığı iddia edilen katliamlara ilişkin yazı, video ve fotoğraflar yansıtıldı.

İstanbul'daki vaka sayıları ne durumda? İşte en çok artış olan 8 ilçe