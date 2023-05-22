Gece kulübünde şov yapmak isterken 3 kişiyi yaktılar - Son Dakika
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Gece kulübünde şov yapmak isterken 3 kişiyi yaktılar

22.05.2023 11:56

Taksim'de bir gece kulübünde çalışanın şov için tezgaha döktüğü ispirto, ilave yapılınca bir anda alev saçtı. O esnada içeride eğlenenlerden 2'si kadın 3 kişinin saçı ve başı ateşlerin arasında kaldı. Dehşet anları kameralara yansırken işletme çalışanı 3 kişi gözaltına alındı.

Dün saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'de semtteki bir gece kulübünde eğlence sürdüğü esnada çalışanlar, müşterilerine sürpriz yapmak istedi. Bu çerçevede çalışanlardan biri tezgaha ispirto dökerek ateşe verdi.

SAÇLARINA SIÇRADI

Kısa bir süre sonra ispirto dökülen iki bölümde alev sönünce, çalışan aynı yere tekrar ispirto döktü. Harlanınca parlayan alevler o esnada içeride eğlenen vatandaşların üzerine sıçradı. Olay nedeniyle içerideki bazı kişiler, saç ve başlarına sıçraması nedeniyle alev alev yandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gece kulübünde korku dolu anlar! Şov yapmak isterken 3 kişinin saçını yaktılar

3 KİŞİ YARALANDI

Olayın ardından ihbar üzerine gece kulübüne çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi saçları yanan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gül E., Fatma O. ve Murat A.'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi Bölümüne kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Gece kulübünde korku dolu anlar! Şov yapmak isterken 3 kişinin saçını yaktılar

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda yanağının çıkış sebebini tespit eden polis ekipleri, işletmede çalışan Mustafa Y., Nesip Ç. ve Atilla A.'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınarak "taksirle yaralama" suçundan adli işlem yapılan 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Asayiş Büro, Beyoğlu, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gece kulübünde şov yapmak isterken 3 kişiyi yaktılar - Son Dakika


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