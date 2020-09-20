Taksim'de genç kadını takip eden kişi güven timlerince yakalandı - Son Dakika

- (Özel) Taksim'de genç kadını takip eden kişi güven timlerince yakalandı

Adım adım takip kameralara yansıdı

İSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde genç kadını takip ettiği anlaşılan bir şahıs güven timleri tarafından fark edilerek gözaltına alındı. Cadde boyu süren adım adım takip kameralara yansıdı.

Olay, İstiklal Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Sezer T. metroda seyahat eden Ö.K.isimli genç kadının yanına oturdu. Taksim'de metrodan inen Ö.K. İstiklal Caddesi'nde yürüdüğü esnada metroda yanına oturan Sezer T.'nin kendisini takip ettiğini fark etti. Kadının tedirgin tavırlarından şüphelenen Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri genç kadını ve Sezer T.'yi takibe aldı.

Genç kadın İstiklal Caddesi üzerinde bir mağazaya girerek kendisini takip eden Sezer T.'den kurtulmaya çalıştı. Ö.K. mağazadan çıktıktan sonra yanına yaklaşan Sezer T. sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri olaya müdahale ederek Sezer T.'yi gözaltına aldı. Ö.K.'nın şikayetçi olduğu Sezer T. ifadesi alınmak üzere Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği'ne götürüldü.

Öte yandan, cadde boyu süren adım adım takip kameralara yansıdı.