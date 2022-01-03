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Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı - Son Dakika

Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı

03.01.2022 09:31

Taksim Meydanı'nda bir grup genç kız dans gösterisi yaptı. Dans gösterisine çevredeki vatandaşların ilgisi yoğunken polis ekipleri grubun izin belgesini görmek istedi. Gençler izin belgelerini gösterdikten sonra dans gösterisine devam etti.

Bir grup genç dün öğle saatlerinde Taksim Meydanı'nda dans gösterisi yaptı. Dans eden gençler kendilerini kamerayla kayıt altına aldı. Taksim Meydanı'ndaki dans gösterisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Taksim Meydan'da gençlerin dans gösterisi büyük ilgi gördü

POLİSE İZİN BELGELERİNİ GÖSTERDİLER

Çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile gösteriyi çekerken polis ekipleri gençlerin dansını böldü. Polis ekipleri gençlerin yanına gelip izinleri olup olmadığını sordu. Gençler izin belgelerini gösterdi. Dans gösterisi sonrası çekimi biten gençler Taksim Meydanı'ndan yürüyerek ayrıldı.

Taksim Meydan'da gençlerin dans gösterisi büyük ilgi gördü
YORUMLAR (1)
  • abdulkerim kaya: dans görmesek dans diye yutacaz. üç tane ne yaptığını bilmeyen, aynı zamanda çalışılmadan yapılan ne olduğu belli olmayan hareketler Cevap Yaz 31 5 Yayından Kaldır
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Taksim, Polis, Dans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı - Son Dakika
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