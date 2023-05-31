Taksim'de Gezi eylemlerinin yıl dönümü için toplanan gruba polis müdahale etti - Son Dakika
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Taksim'de Gezi eylemlerinin yıl dönümü için toplanan gruba polis müdahale etti

31.05.2023 20:25

Gezi eylemlerinin 10. yıldönümü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde toplanan gruba polis müdahale etti. Tansiyonun yükseldiği anlarda polis ekipleri tarafından kurulan barikatların tekmelendiği görüldü.

Türkiye Komünist Partisi, Gezi eylemlerinin 10. yıldönümü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde bir eylem gerçekleştirdi. Eylemde "Her yer Taksim her yer direniş", "Boyun eğme memlekete sahip çık", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganlarının atıldığı gösteriye polis müdahale etti.

"BU ÜLKEYİ HAK ETTİĞİ ŞEKİLDE YÖNETECEĞİZ"

Gösterinin ardından bir basın açıklaması yapan TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam "Biz ülkemizden vazgeçmeyeceğiz ve bu ülkeyi hak ettiği şekilde yöneteceğiz. Bizim insanlarımız hak ettikleri şekilde refah içinde ve mutlu yaşayacaklar bu ülkede. Halkımıza sözümüzdür, mutlaka başaracağız" dedi.

İşte Taksim'deki gösteriden kareler;

YORUMLAR (3)
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  • Cihan Kara: Sizmi getireceksiniz demokrasiyi refahı. Güzel memleketimize takoz olmayın yeter. Bu ülke sizden çok çekti.. Cevap Yaz 61 8 Yayından Kaldır
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