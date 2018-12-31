Son Dakika Haberleri: Taksim'de Güneş Enerjili Mobil Kameralarla Güvenlik Önlemi

Taksim'de Güneş Enerjili Mobil Kameralarla Güvenlik Önlemi

1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yılbaşı öncesinde Taksim Meydanı'nda bariyerli güvenlik önlemi aldı.

Taksim'de Güneş Enerjili Mobil Kameralarla Güvenlik Önlemi, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yılbaşı öncesinde Taksim Meydanı'nda bariyerli güvenlik önlemi aldı. Önlemler arasında ilk kez kullanılan güneş enerjili mobil KGYS kameraları da dikkat çekti.

Yılbaşı gecesini dışarıda geçirecek vatandaşların güvenliği için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir dizi güvenlik tedbiri aldı. Alınan tedbirler kapsamında Taksim Meydanı'nda polis ekipleri hazır bekletilirken, anıt ve çevresinde bariyerli önlem alındı. Alınan tedbirler kapsamında ilk kez güneş enerjisi ile çalışan mobil KGYS kameraların da yerleştirildiği görüldü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:54 Kaynak: İHA

Yılbaşı, İstanbul, Taksim, 3. Sayfa
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