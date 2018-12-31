Taksim'de Güneş Enerjili Mobil Kameralarla Güvenlik Önlemi
55 dakika önce
Taksim'de güneş enerjili mobil kameralarla güvenlik önlemi Taksim'de yılbaşı tedbirleriİSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yılbaşı öncesinde Taksim Meydanı'nda bariyerli güvenlik önlemi aldı.
Taksim
'de güneş enerjili mobil kameralarla güvenlik önlemi
Taksim'de yılbaşı tedbirleri
İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı polis ekipleri yılbaşı öncesinde Taksim Meydanı'nda bariyerli güvenlik önlemi aldı. Önlemler arasında ilk kez kullanılan güneş enerjili mobil KGYS kameraları da dikkat çekti. Yılbaşı
gecesini dışarıda geçirecek vatandaşların güvenliği için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bir dizi güvenlik tedbiri aldı. Alınan tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı'nda polis ekipleri hazır bekletilirken anıt ve çevresinde bariyerli önlem alındı. Alınan tedbirler kapsamında ilk kez güneş enerjisi ile çalışan mobil KGYS kameraları da yerleştirildiği görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:12 Kaynak: İHA
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