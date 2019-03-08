Son Dakika Haberleri: Taksim'de Güvenlik Önlemleri (1)

Taksim'de Güvenlik Önlemleri (1)

1 saat önce

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi üzerinde kadınların yürüyüş düzenleyeceği çağrıları üzerine Taksim'de geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi üzerinde kadınların yürüyüş düzenleyeceği çağrıları üzerine Taksim'de geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet ekipleri de Gezi Parkı'nda bekletiliyor. Özel harekat polislerinin de bazı binaların çatılarında bekletildiği görüldü.

Bu arada emniyet yetkilileri, İstiklal Caddesi'nde bu akşam herhangi bir etkinliğe müsaade edilmeyeceği, etkinlik yapmak isteyenlerin İstiklal Caddesi'nin bir alt sokağına yönlendirileceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik önlemleri

-Kapatılan metro istasyonu

-Metro önünde bekletilen polisler

-Yukarıdan İstiklal Caddesi ve meydan

-Çatılarda bekletilen özel harekatçılar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:34 Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, Taksim, Güncel
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