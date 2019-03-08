Son Dakika Haberleri: Taksim'de Güvenlik Önlemleri (1)

Taksim'de Güvenlik Önlemleri (1)

1 saat önce

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi üzerinde kadınların yürüyüş düzenleyeceği çağrıları üzerine Taksim'de geniş güvenlik önlemleri alındı.

Taksim'de Güvenlik Önlemleri (1), System.String[]
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi üzerinde kadınların yürüyüş düzenleyeceği çağrıları üzerine Taksim'de geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet ekipleri de Gezi Parkı'nda bekletiliyor. Özel harekat polislerinin de bazı binaların çatılarında bekletildiği görüldü.

Bu arada emniyet yetkilileri, İstiklal Caddesi'nde bu akşam herhangi bir etkinliğe müsaade edilmeyeceği, etkinlik yapmak isteyenlerin İstiklal Caddesi'nin bir alt sokağına yönlendirileceğini bildirdi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:40 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muz Kabuğundan Enerji Üretti, Yılın Kadını Oldu Nusret'ten Dünyadaki Tüm Kadınlara Davet: Siz Olmasaydınız Biz Olmazdık

Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti Ukrayna'da Radikal Sağcı Erkekler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Yürüyüş Yapan Kadınlara Saldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 19:44:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim'de Güvenlik Önlemleri (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]