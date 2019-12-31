Taksim'de güvenlik önlemleri - Son Dakika

Taksim'de güvenlik önlemleri
6 saat önce
Bariyerlerin kurulması Atlı polisten detaylar İSTANBUL - Yılbaşı günü ve gecesinde güven ve asayişin sürdürülmesi tedbirleri kapsamında Taksim meydanında emniyet önlemleri alınıyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:59 Kaynak: AA
Bariyerlerin kurulması
Atlı polisten detaylar İSTANBUL - Yılbaşı günü ve gecesinde güven ve asayişin sürdürülmesi tedbirleri kapsamında Taksim meydanında emniyet önlemleri alınıyor. Meydanda atlı polisin de varlığı göze çarpıyor.
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