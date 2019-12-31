Taksim'de güvenlik önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksim'de güvenlik önlemleri - Son Dakika

Taksim'de güvenlik önlemleri

6 saat önce

Bariyerlerin kurulması Atlı polisten detaylar İSTANBUL - Yılbaşı günü ve gecesinde güven ve asayişin sürdürülmesi tedbirleri kapsamında Taksim meydanında emniyet önlemleri alınıyor.

Bariyerlerin kurulması

Atlı polisten detaylar İSTANBUL - Yılbaşı günü ve gecesinde güven ve asayişin sürdürülmesi tedbirleri kapsamında Taksim meydanında emniyet önlemleri alınıyor. Meydanda atlı polisin de varlığı göze çarpıyor.

Taksim'de güvenlik önlemleri

Yılbaşı, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:59 Kaynak: AA
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