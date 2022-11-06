Ürün satamadığı turistlere bıçak çeken seyyar satıcı etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı - Son Dakika
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Ürün satamadığı turistlere bıçak çeken seyyar satıcı etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı

06.11.2022 12:20

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi üzerinde masaj aleti satamadığı turistlere sinirlenerek bıçak çeken seyyar satıcı ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Önceki gün öğle saatlerinde Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre seyyar satıcılık yapan Ferdi D., Rusya Başkonsolosluğu önünde turistlere masaj aleti satmak istedi. Turistin aleti satın almaması üzerine öfkelenen şahsı, onlara bıçak çekti. Küfür ve tehditler ederek bıçak savuran şahsı gören vatandaşların polis ekiplerine ihbarda bulundu.

POLİSLERE DE BIÇAK ÇEKTİ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Şahsın elindeki bıçağı bırakmayarak polislere savurması üzerine polis ekipleri caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Dakikalarca süren çalışmalar sonucunda bir anlık dalgınlığından faydalanan güven timleri, şahsı kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirdi. Elindeki bıçağı da alan güven timleri, şahsı kelepçeledikten sonra emniyete götürdü. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

İfadesi alınan şahsın, turistlere masaj aleti satmak istediği, turistlerin almak istemediği, bunun üzerine turistlere bıçak çektiği öğrenildi. Emniyette "görevli memura mukavemet", "silahlı tehdit" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem yapılan Ferdi D. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Ferht Srin: Zabıta diyorum 7/24 vardiyalı sistem çalışsın yıllardır artık Taksim Sisli yasadıgım halde dısarı cıkmamak için elimden gelen ne varsa yapıyorum. Rezil ötesi oldu sokak satıcılarından hoparlorle meyve satanlardan hurdacı demirci otopark mafyası parfum dilenci kagıtcı su bu üzerine aşırı göçmen grupları Istanbul hiç bu kadar guvensiz olmamıstı hayatım boyunca. 7/24 polis zabıta olsun ozellikle turizm bölgeleri tam koruma yazık turist kalitesi cok dustu zaten gelende sahte marka urun soran oluyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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İstiklal Caddesi, Güven Timleri, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ürün satamadığı turistlere bıçak çeken seyyar satıcı etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ürün satamadığı turistlere bıçak çeken seyyar satıcı etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı - Son Dakika
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