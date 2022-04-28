Son dakika haber: TAKSİM'DE HASTANE GİRİŞİNDE PARK KAVGASI - Son Dakika
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Son dakika haber: TAKSİM'DE HASTANE GİRİŞİNDE PARK KAVGASI

28.04.2022 10:05

Son dakika gelişmesine göre TAKSİM Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil ambulans girişinde otomobiliyle bekleyen hasta yakını ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı.

TAKSİM Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil ambulans girişinde otomobiliyle bekleyen hasta yakını ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil bölümünün ambulans girişinde geçen salı günü otomobiliyle bekleyen hasta yakını ve güvenlik görevlisi arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü ile güvenlik görevlisi birbirine girdi. Güvenlik görevlilerinin ve sürücü yakınlarının da gelmesiyle kavga bir anda büyüdü. Taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olan 13 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüler. Yaşanan kavga ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Son dakika haber: TAKSİM'DE HASTANE GİRİŞİNDE PARK KAVGASI
Son dakika haber: TAKSİM'DE HASTANE GİRİŞİNDE PARK KAVGASI
Son dakika haber: TAKSİM'DE HASTANE GİRİŞİNDE PARK KAVGASI
Son dakika haber: TAKSİM'DE HASTANE GİRİŞİNDE PARK KAVGASI
Son dakika haber: TAKSİM'DE HASTANE GİRİŞİNDE PARK KAVGASI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: TAKSİM'DE HASTANE GİRİŞİNDE PARK KAVGASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: TAKSİM'DE HASTANE GİRİŞİNDE PARK KAVGASI - Son Dakika
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