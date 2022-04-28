Taksim'de hastane girişinde park kavgası - Son Dakika
Üye Girişi

Taksim'de hastane girişinde park kavgası

28.04.2022 10:52
Taksim'de hastane girişinde park kavgası

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil servisin girişindeki ambulans yolunda bekleyen sürücü ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil servisin girişindeki ambulans yolunda bekleyen sürücü ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Sürücü ve güvenlik görevlisinin birbirine girdiği kavgada 13 kişi polis merkezine götürülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz salı günü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 12.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yakını için hastaneye gelen sürücü Hakan Ş., acil servisin yakınında ambulans yolunda beklemeye başladı. Hastanenin güvenlik görevlileri Hakan Ş.'ye izin vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya döndü. Hasta yakını ve diğer güvenlik görevlilerinin gelmesiyle kavga büyüdü. Taraflar çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Birbirlerinden şikayetçi olan 13 kişi polis merkezine götürülürken, kavga anı kameraya yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu, Gençleri Evinde Ağırladı: '6 Milyon 300 Bin Genç Türkiye'nin Kaderini Değiştirecek. Kılıçdaroğlu, Gençleri Evinde Ağırladı: '6 Milyon 300 Bin Genç Türkiye'nin Kaderini Değiştirecek. Sağlık Bakanı Koca: 'İki buçuk senedir çok zorlu mücadele verdik' Sağlık Bakanı Koca: 'İki buçuk senedir çok zorlu mücadele verdik'

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Taksim, kavga, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de hastane girişinde park kavgası - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Gaziantep FK'da gerilim artıyor! Erol Bulut'un koltuğu sallantıda
10:48 Düşük performansı etkili oldu! Beşiktaş, Domagoj Vida ile sözleşmesini yenilemeyecek
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
10:26 En iyi yemek fotoğrafının kazananı 'Kebapçı' oldu
10:26 Demet Özdemir, giydiği mini elbise ile değil kolundaki saatle dikkat çekti! Fiyatı 176 bin TL
10:10 Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi
10:09 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?
10:07 Putin yanlısı Rus gazeteciden Kazakistan'a skandal tehdit: Ukrayna'ya dikkatli bakın
03:32 İtalya'da çocuklara yalnızca babanın soyadının verilmesi 'ayrımcılık' olarak kabul edildi: Artık annenin soyadını da alabilecekler
09:59 Gıda fiyatlarındaki artış cep yakıyor! Ekmek 1 Mayıs'ta 4.5 TL olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 10:59:24. #1.11#
SON DAKİKA: Taksim'de hastane girişinde park kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement