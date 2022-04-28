Taksim'de hastane girişinde park kavgası kamerada - Son Dakika
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Taksim'de hastane girişinde park kavgası kamerada

28.04.2022 20:16

Taksim'de hastane girişinde park kavgası kameradaİSTANBUL Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil servisin girişindeki ambulans yolunda bekleyen sürücü ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı.

Taksim'de hastane girişinde park kavgası kamerada

İSTANBUL Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil servisin girişindeki ambulans yolunda bekleyen sürücü ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Sürücü ve güvenlik görevlisinin birbirine girdiği kavgada 13 kişi polis merkezine götürülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz salı günü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 12.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yakını için hastaneye gelen sürücü Hakan Ş., acil servisin yakınında ambulans yolunda beklemeye başladı. Hastanenin güvenlik görevlileri Hakan Ş.'ye izin vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya döndü. Hastane yakını ve diğer güvenlik görevlilerinin gelmesiyle kavga büyüdü. Taraflar çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Birbirlerinden şikayetçi olan 13 kişi polis merkezine götürülürken, kavga anı kameraya yansıdı.

Taksim'de hastane girişinde park kavgası kamerada
Taksim'de hastane girişinde park kavgası kamerada

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane, Taksim, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de hastane girişinde park kavgası kamerada - Son Dakika


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