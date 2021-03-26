Taksim'de helikopter destekli "Yeditepe huzur uygulaması" yapıldı - Son Dakika

Taksim'de helikopter destekli "Yeditepe huzur uygulaması" yapıldı
26.03.2021 14:00
Taksim'de helikopter destekli "Yeditepe huzur uygulaması" yapıldı Taksim'de helikopter destekli "Yeditepe huzur uygulaması" yapıldı.
Taksim'de helikopter destekli "Yeditepe huzur uygulaması" yapıldı
İSTANBUL - Taksim'de helikopter destekli "Yeditepe huzur uygulaması" yapıldı. İstanbul'un çeşitli noktalarında asayiş, terör ve trafik ekipleri denetimlerde bulundu.
Taksim Meydanı'ndaki denetimlere, emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, trafik ve yunus ekipleri katıldı. Oluşturulan kontrol noktalarının güvenliğini özel harekat polisleri sağlarken, polis helikopteri denetimlere destek verdi. Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktalarında ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.
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