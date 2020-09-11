Taksim'de huzur uygulaması, adeta kuş uçurtulmadı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Yeditepe'de Huzur Uygulaması kapsamında Taksim Meydanı'nda adeta kuş uçurtmadı. Uygulamada Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de hazır bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarından birisi olan Beyoğlu Taksim Meydanı çevresinde de polis ekipleri araçlar ve vatandaşlar üzerinde denetim yaptı. Uygulamaya, Trafik, Asayiş, Gece Kartalları, Özel Harekat Polisleri ve Yunus ekipleri katıldı. Ekipler, araçları durdurarak kimlik kontrolü yaparken araç içlerini de didik didik aradı. - İSTANBUL