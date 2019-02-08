Taksim'de İki Grup Sokak Ortasında Kavga Etti... O Anlar Kameraya Böyle Yansıdı
1 saat önce
Taksim'de iki grup sokak ortasında kavga etti.
Taksim
'de iki grup sokak ortasında kavga
etti... O anlar kameraya böyle yansıdı
Vatandaşlar tarafları güçlükle ayırdı
İSTANBUL - Taksim'de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sokak ortasında bir birine giren tarafları esnaf ve vatandaşlar güçlükle ayırırken,yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay,geçtiğimiz günlerde Taksim Balo Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,gece saatlerinde iki grup sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlar ve esnaf tarafları güçlükle ayırarak olay yerinden uzaklaştırdı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:41 Kaynak: İHA
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