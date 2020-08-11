Taksim'de iş yerleri denetlendi - Son Dakika

Taksim'de iş yerleri denetlendi

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli iş yerlerinde denetimlerde bulundu

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 genelgesi kapsamında Beyoğlu'nda işyerlerinde kapsamlı denetimlerde bulunuldu. Denetimlere katılan Beyoğlu İlçe Kaymakamı Mustafa Demirelli, esnafın hijyen, fiziki mesafe ve maske takma kurallarına uyup uymadığını denetledi.

Salgınla ilgili sıkı denetimlerin sürdürüldüğü Beyoğlu'nda başlatılan Korona virüs denetimleri çerçevesinde tüm işyerleri kapsamlı olarak denetlendi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından lokanta, kahvehane, kuaför salonu, restoran, kafe, gözlükçü, börek salonunun da aralarında bulunduğu birçok iş yeri ziyaret edildi.

Denetimlere Beyoğlu İlçe Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser ve Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Dindaroğlu da katıldı. Denetimler sırasında büyük çoğunlukla esnafın maske taktığı, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uyduğu ayrıca işyerinde dezenfekte malzemesi ile maske bulundurduğu görüldü. Kurallara aykırı davranan esnaf ise uyarıldı.