Taksim'de iş yerleri denetlendi - Son Dakika

Taksim'de iş yerleri denetlendi

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli iş yerlerinde denetimlerde bulundu

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19 denetimleri genelgesi kapsamında Beyoğlu'nda iş yerlerinde kapsamlı denetimlerde bulunuldu. Denetimlere katılan Beyoğlu İlçe Kaymakamı Mustafa Demirelli, esnafın çoğunlukla hijyen, fiziki mesafe ve maske takma kurallarına uyup uymadığını denetledi.

İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19 denetimleri genelgesi kapsamında kent genelinde denetimler arttı. Salgınla ilgili sıkı denetimlerin sürdürüldüğü Beyoğlu'nda tüm iş yerleri kapsamlı olarak denetlendi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından lokanta, kahvehane, kuaför salonu, restoran, kafe, gözlükçü, börek salonu gibi birçok dükkan ziyaret edildi.

Denetimlere Beyoğlu İlçe Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser katıldı. Denetimler sırasında büyük çoğunlukla esnafın maske taktığı, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uyduğu ayrıca iş yerinde dezenfekte malzemesi ile maske bulundurduğu görüldü. Kurallara aykırı davranan esnaf ise uyarıldı.