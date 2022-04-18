Taksim'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi - Son Dakika
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Taksim'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi

18.04.2022 14:14

Taksim'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 26 kişiyi gözaltına aldı.

Taksim'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 26 kişiyi gözaltına aldı.

Kazancı Yokuşu girişinde toplanan grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yapmak istedi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, açıklamanın izinsiz olduğunu belirterek, grubun dağılması yönünde uyarılarda bulundu.

Uyarılara rağmen açıklama yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, aralarında HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu 6'sı kadın 26 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişiler, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Taksim'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi
Taksim'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi
Taksim'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi
Taksim'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taksim'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi - Son Dakika
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