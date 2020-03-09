Taksim'de izinsiz gösteride 34 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Taksim'de izinsiz gösteride 34 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Taksim'de izinsiz gösteride 34 kişi gözaltına alındı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde yürüyüş yapmak isteyen polis müdahale etti.

Taksim'de izinsiz gösteride 34 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde yürüyüş yapmak isteyen polis müdahale etti. Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba polisin yaptığı müdahalede 34 kişi gözaltına alındı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir grup kadın Beyoğlu Sıraselviler Caddesinde toplanarak, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde yürüyüş yapmak istedi. Ancak İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belirtilen yerlerde yürüyüş yapılamayacağı, yolların kapalı olacağını açıklamıştı. Ancak toplanan bazı kadınlar polis barikatlarını yumruklayarak, yürüyüş yapmak istedi. Bunun üzerine polis ekipleri gaz sıkarak müdahale etti. Müdahalenin ardından 34 kişi gözaltına aldı.

Taksim'de izinsiz gösteride 34 kişi gözaltına alındı

Dünya Kadınlar Günü, Taksim, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:46 Kaynak: İHA
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Taksim'de Kadınlar Günü gösterisine polis müdahalesi: 34 kişi gözaltına alındı
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