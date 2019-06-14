Son Dakika Haberleri: Taksim'de Jandarma'nın 180'inci yıl kutlaması
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Taksim'de Jandarma'nın 180'inci yıl kutlaması

1 saat önce

JANDARMA Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıldönümü, Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Taksim'de Jandarma'nın 180'inci yıl kutlaması, System.String[]
JANDARMA Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıldönümü, Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.
Törene İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlık personeli katıldı. Tören Tuğgeneral Köroğlu tarafından anıta çelenk konulmasıyla başladı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Çevrede toplanan turistler ise töreni ilgiyle izledi, bazıları fotoğraf çekti. Taksim'de yapılan törenin ardından heyet, Edirnekapı Şehitliği'ne gitti.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:09 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Anıtı, Taksim, Jandarma, Güncel
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