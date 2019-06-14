Taksim'de Jandarma'nın 180'inci yıl kutlaması
1 saat önce
JANDARMA Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıldönümü, Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:09 Kaynak: DHA
JANDARMA Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıldönümü, Taksim
'de Cumhuriyet Anıtı
'nda düzenlenen törenle kutlandı.
Törene İstanbul
İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu
ve İstanbul İl Jandarma Komutanlık personeli katıldı. Tören Tuğgeneral Köroğlu tarafından anıta çelenk konulmasıyla başladı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Çevrede toplanan turistler ise töreni ilgiyle izledi, bazıları fotoğraf çekti. Taksim'de yapılan törenin ardından heyet, Edirnekapı Şehitliği'ne gitti.
- İstanbul
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