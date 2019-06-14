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TAKSİM'DE JANDARMANIN 180'İNCİ YIL KUTLAMASI

57 dakika önce

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıldönümü, Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

TAKSİM'DE JANDARMANIN 180'İNCİ YIL KUTLAMASI, System.String[]

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıldönümü, Taksim'de   Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlık personeli katıldı. Tören Tuğgeneral Köroğlu tarafından anıta çelenk konulmasıyla başladı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Çevrede toplanan turistler ise töreni ilgiyle izledi, bazıları  fotoğraf çekti. Taksim'de yapılan törenin ardından heyet, Edirnekapı Şehitliği'ne gitti.

Görüntü Dökümü:
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-Cumhuriyet Anıtı önünde bekleyen Jandarma personeli
-İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu'nun tören alanına gelişi
-Köroğlu'nun Anıta çelenk bırakılması
-Saygı duruşu
-İstiklal Marşı'nın okunması
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:55 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Anıtı, Jandarma, Taksim, Güncel
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