TAKSİM'DE JANDARMANIN 181'İNCİ YIL KUTLAMASI - Son Dakika

TAKSİM'DE JANDARMANIN 181'İNCİ YIL KUTLAMASI
Jandarma Genel Komutanlığı'nın 181'inci kuruluş yıldönümü, Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın 181'inci kuruluş yıldönümü, Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlık personeli katıldı. Tören, Tuğgeneral Köroğlu tarafından anıta çelenk konulmasıyla başladı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Taksim Camii'nin kubbesinde çalışan işçilerin İstiklal Marşı'na eşlik ettiği görüldü. Taksim'de yapılan törenin ardından heyet, Edirnekapı Şehitliği'ne gitti.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 10:40 Kaynak: DHA
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