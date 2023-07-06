Taksim'de kaçak göçmen denetimi! Tek tek otobüse bindirdiler - Son Dakika
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Taksim'de kaçak göçmen denetimi! Tek tek otobüse bindirdiler

06.07.2023 10:43

Taksim Meydanı'nda düzensiz göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen birçok göçmen yakalandı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yabancı uyruklu şüphelilerin üst aramaları ve Genel Bilgi Taraması yapıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler polis merkezine götürülerek işlemleri başlatıldı. Polis ekipleri, düzensiz göçmenler üzerindeki denetimlerine devam edecek.

İstanbul'da polis ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Taksim başta olmak üzere birçok kilit noktada yabancı uyruklu şüpheliler tek tek durdurularak üstleri arandı. Ülkemizde kaçak yollarla girdiği anlaşılan 1.482 yabancı uyruklu kişiden 354'ü kaçak çıktı. Şahıslar sınır dışı edilecek.

Emniyet kaçak göçmenleri radarına aldı! İstanbul en kalabalık semtlerinde her akşam operasyon var

TUR TEKNELERİ BİLE ARANDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin tespit edilerek yakalanması ve sınırdışı edilmesi için dün akşam saatlerinde Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kadıköy, Bakırköy, Beyoğlu, Bağcılar, Esenyurt, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 25 tur teknesi denetlendi, 1.482 yabancı uyruklu kişinin kontrolleri yapıldı.

İstanbul'da düzensiz göçmen denetimi! Polis göz açtırmadı, kaçakların hepsi sınır dışı edilecek

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Yapılan kontrollerde evraklarının süresinin geçmiş olduğu tespit edilen 12 tekne sahibi hakkında "4922 sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan idari işlem başlatıldı. Denetimler kapsamında şüphe üzerine evrakları kontrol edilen bin 482 yabancı uyrukludan 354 tanesinin kaçak olduğu tespit edildi. Bu kişiler yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Polis ekiplerinin düzensiz göçmenler üzerine yaptığı denetimlerin süreceği öğrenildi.

Emniyet kaçak göçmenleri radarına aldı! İstanbul en kalabalık semtlerinde her akşam operasyon var
İstanbul'da düzensiz göçmen denetimi! Polis göz açtırmadı, kaçakların hepsi sınır dışı edilecek
İstanbul'da düzensiz göçmen denetimi! Polis göz açtırmadı, kaçakların hepsi sınır dışı edilecek
Kaynak: İHA
YORUMLAR (6)
  • Serkan Basar: Güzelllll aynen devam direk sınır dışı sınırlardaki denetimde arttırılmalı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Vezir Barut: İçeri giren girene. Sınır namusunu katleden iktidar göz boyamaya çalışıyor. 2001-2002 derecik hudut taburunda kaçak domuz bile geçirmedim. Nokta. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Vatan Sever: şaka gibi. Ülkenin en büyük şehrinin göbeğinde arama yapıyorlar ve otobüs otobüs kaçak göçmen buluyorlar. Bunun sorumlusu sınırlarımızı kevgire çeviren bizim mahalledeki bakkala bir şey demiyorlar. Çünkü bunun sorumlusu bizim bakkal onun sorumluluğunda ülkenin namusu. Cevap Yaz 51 6 Yayından Kaldır
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Türkiye, Göçmen, Taksim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim'de kaçak göçmen denetimi! Tek tek otobüse bindirdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim'de kaçak göçmen denetimi! Tek tek otobüse bindirdiler - Son Dakika
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