Son Dakika Haberleri: Taksim'de kadın dilenciler suçüstü yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de kadın dilenciler suçüstü yakalandı

Taksim'de kadın dilenciler suçüstü yakalandı

7 saat önce

Taksim'de kadın dilenciler suçüstü yakalandı Kadınlara 153 TL para cezası kesildi Dilenci kadınlar kendini 'Ekmek parası için' diye savunduİSTANBUL - Boş akbil doldurma bahanesiyle Taksim civarında vatandaşlardan para isteyen kadınlar, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Taksim'de kadın dilenciler suçüstü yakalandı

Kadınlara 153 TL para cezası kesildi

Dilenci kadınlar kendini 'Ekmek parası için' diye savundu

İSTANBUL - Boş akbil doldurma bahanesiyle Taksim civarında vatandaşlardan para isteyen kadınlar, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kadınlar, kendini 'ekmek parası için' diye savunurken,kabahatler kanununa muhalefetten 153 TL cezai işlem uygulandı.

Taksim civarında iki kadın, boş akbil doldurma bahanesiyle vatandaşlardan para dilendi. Duygu sömürüsüyle vatandaşları kandıran kadınlar, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Basın mensubunun,'Neden vatandaşlara duygu sömürüsü yapıyorsun' sorusuna ise dilenci kadınlardan birisi 'Ne sömürüsü yapacağım, mağdur durumdayım. Ekmek parası için' diye cevap verdi. Daha sonrasında ekipler tutanak tutularak üzerinden çıkan 75 Liraya el konuldu. Ardından ise kabahatler kanununa göre 153 TL cezai işlem uygulandı.

(TA- MB-ZA-

Taksim'de kadın dilenciler suçüstü yakalandı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evlat katili adam, cezaevi yönetiminden oğlunun cenazesine katılmayı talep etti
19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti İstanbul'da kan donduran olay! Evcil hayvanlar sahibinin cesedini yedi Babasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 17:19:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim'de kadın dilenciler suçüstü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]