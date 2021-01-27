- Taksim'de kar küreme araçları hazır bekliyor - Son Dakika

- Taksim'de kar küreme araçları hazır bekliyor
27.01.2021 16:35
- Taksim'de kar küreme araçları hazır bekliyor Taksim'de şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Taksim Meydanı'nda kar küreme araçları hazır bekletilirken, rüzgar da vatandaşlara zor anlar yaşattı.
- Taksim'de kar küreme araçları hazır bekliyor
Taksim'de şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı
İSTANBUL - Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Taksim Meydanı'nda kar küreme araçları hazır bekletilirken, rüzgar da vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Meteoroloji'den yapılan son uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerde sulu kar yağışı devam ederken kar küreme ve tuzlama araçlarının İstanbul'un birçok noktasında olduğu gibi Taksim Meydan'da bekletildiği görüldü. Taksim Meydanı'nda soğuk ve yağmurun yanı sıra, etkili olan rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyelerin uçtuğu, vatandaşlar yürümekte zorlandığı görüldü.
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