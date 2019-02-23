Son Dakika Haberleri: Taksim'de Kar Şiddetini Arttırdı, Vatandaşlar Telefonlarına Sarıldı

Taksim'de Kar Şiddetini Arttırdı, Vatandaşlar Telefonlarına Sarıldı

1 saat önce

Taksim'de kar yağışı şiddetini arttırdı.

Taksim'de Kar Şiddetini Arttırdı, Vatandaşlar Telefonlarına Sarıldı, System.String[]
Taksim'de kar yağışı şiddetini arttırdı. Vatandaşlar kar manzarası eşliğinde fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırdı. Taksim'de de etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar kar manzarası eşliğinde fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı. Bir anda beyaza bürünen Taksim Meydanı'nda seyrine doyumsuz bir manzara oluştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:44 Kaynak: İHA

İstanbul, Taksim, Güncel
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