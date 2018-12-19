Taksim'de Kar ve Fırtına
1 saat önce
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHATaksim Meydanı'nda kar yağışı etkili oldu.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHA Taksim
Meydanı'nda kar yağışı etkili oldu. İstanbul
'u etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle Taksim Meydanı'nda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Zaman zaman kar yağışının görüldüğü Taksim Meydanı'nda yürümekte zorlananlar oldu. Bazı kişilerin şemsiyesi kırıldı.
Görüntü dökümü:
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-Taksim Meydanı
- Kar
yağışı
-Rüzgarda kırılan şemsiyeler
-Vatandaşların zor anları
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:45 Kaynak: DHA
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