Taksim'de Kar Yağışı
35 dakika önce
İstanbul Taksim'de kar yağışı başladı.
İstanbul Taksim
'de kar yağışı başladı. Vatandaşlar kar manzarasında fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı. İstanbul'da kar yağışı etkili olamaya başladı. Avrupa Yakası
'nda kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede kent geneline yayıldı. Taksim Meydanı'nda etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar kar manzarasında fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı.
(Selim
Bayraktar/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:51 Kaynak: İHA
Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi
THY Birçok Seferini İptal Etti
İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Çanakkale Boğazı'ndan Geçen Geminin Kaptanı Kamarasında Ölü Bulundu