Son Dakika Haberleri: Taksim'de Kar Yağışı Başladı, Vatandaşlar Telefona Sarıldı

Taksim'de Kar Yağışı Başladı, Vatandaşlar Telefona Sarıldı

1 saat önce

Taksim'de kar yağışı başladı.

Taksim'de Kar Yağışı Başladı, Vatandaşlar Telefona Sarıldı, System.String[]
Taksim'de kar yağışı başladı. Vatandaşlar kar manzarasında fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı.

İstanbul'da kar yağışı etkili olamaya başladı. Avrupa Yakası'nda kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede kent geneline yayıldı. Taksim Meydanı'nda etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar kar manzarasında fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:12 Kaynak: İHA

İstanbul, Taksim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi THY Birçok Seferini İptal Etti

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı Çanakkale Boğazı'ndan Geçen Geminin Kaptanı Kamarasında Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 00:31:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksim'de Kar Yağışı Başladı, Vatandaşlar Telefona Sarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]