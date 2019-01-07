Taksim'de Kar Yağışı Başladı, Vatandaşlar Telefona Sarıldı
32 dakika önce
Taksim'de kar yağışı başladı, vatandaşlar telefona sarıldıİSTANBUL - Taksim'de kar yağışı başladı.
Taksim
'de kar yağışı başladı, vatandaşlar telefona sarıldı
İSTANBUL - Taksim'de kar yağışı başladı. Vatandaşlar kar manzarasında fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı. İstanbul
'da kar yağışı etkili olamaya başladı. Avrupa Yakası
'nda kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede kent geneline yayıldı. Taksim Meydanı'nda etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar kar manzarasında fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:01 Kaynak: İHA
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