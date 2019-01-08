Son Dakika Haberleri: Taksim'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Taksim'de Kar Yağışı Etkili Oldu

1 saat önce

İSTANBUL'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar öğle saatlerine doğru Taksim Meydanı'nda etkisini arttırdı.

Taksim'de Kar Yağışı Etkili Oldu, System.String[]
İSTANBUL'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar öğle saatlerine doğru Taksim Meydanı'nda etkisini arttırdı. Kar, rüzgarın etkisiyle meydandakilere zor anlar yaşattı. Belediye ekipleri meydanda ve anıt çevresindeki biriken karları kürek yardımıyla küredi. 

Taksim Meydanı'da başta yabancı turistler olmak üzere kar yağışını görenler Taksim Anıtı'na giderek o anları ölümsüzleştirdi.  Taksim ve çevresinde ara yollarda park halindeki araçların üstleri gece yağan karla beyaza bürünürken, trafiğe çıkan bazı araçların sürücülerinin araçlarındaki karı temizlemediği gözlemlendi. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:52 Kaynak: DHA

Sabah, İstanbul, Kar, Taksim, Güncel
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