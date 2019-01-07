Taksim'de Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı
1 saat önce
Meteorolojinin uyarılarının ardından Taksim'de kar yağışı etkili olmaya başladı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından Taksim
'de kar yağışı etkili olmaya başladı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul
'da başlayan kar yağışı zaman zaman Taksim'de de etkili oldu. Taksim'e gelen turistler ve vatandaşlar kar yağışı altında zor anlar yaşadı. Kar
yağışının gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:34 Kaynak: İHA
Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan En Yüksek Payı İstanbul Aldı
İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları Şubat Ayı Sonuna Kadar Ücretsiz Olacak
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Tartışmalarına Noktayı Koydu
THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor