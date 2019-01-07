Son Dakika Haberleri: Taksim'de Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı

Taksim'de Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı

1 saat önce

Meteorolojinin uyarılarının ardından Taksim'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Taksim'de Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı, System.String[]
Meteorolojinin uyarılarının ardından Taksim'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da başlayan kar yağışı zaman zaman Taksim'de de etkili oldu. Taksim'e gelen turistler ve vatandaşlar kar yağışı altında zor anlar yaşadı. Kar yağışının gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:34 Kaynak: İHA

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