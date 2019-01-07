Taksim'de Kar Yağışını Gören Turistler Telefonlarına Sarıldı
1 saat önce
- Taksim'de kar yağışını gören turistler telefonlarına sarıldı İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyorİSTANBUL - İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.
- Taksim
'de kar yağışını gören turistler telefonlarına sarıldı İstanbul
'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
İSTANBUL - İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Taksim Meydanı'nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler öz çekim yaparak anı ölümsüzleştirdi.
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürürken, durumu fırsat bilen vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Gün içerisinde kentin bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi
'nde etkisi göstermeye devam etti. Lapa lapa yağan karı gören çok sayıda yerli ve yabancı turist, anı ölümsüzleştirmek için telefonlarına sarıldı. Kar
yağışı nedeniyle eğlenen vatandaşlar o anları öz çekim yaparak yakaladı. Bazı gençler ise yer yer tutan karla kar topu oynadı, bazıları ise sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:02 Kaynak: İHA
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