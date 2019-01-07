Taksim'de Kar Yağışını Gören Turistler Telefonlarına Sarıldı
1 saat önce
İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.
İSTANBUL (İHA) – İstanbul
'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Taksim
Meydanı'nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, öz çekim yaparak anı ölümsüzleştirdi.
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürürken, vatandaşlar da kar yağışını görüntülemek için telefonlarına sarıldı. Gün içerisinde kentin bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi
'nde etkisini gösterdi. Lapa lapa yağan karı gören çok sayıda yerli ve yabancı turist, anı ölümsüzleştirmek için telefonlarına sarıldı. Bazı gençler ise yer yer tutan karla kar topu oynarken, bazıları da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:09 Kaynak: İHA
İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi
THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor
UFC Dövüşçüsü Polyana Viana, Kendisini Soymaya Çalışan Hırsızı Tanınmaz Hale Getirdi
Son Dakika! CHP'li Eski Milletvekili Eren Erdem Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı