Son Dakika Haberleri: Taksim'de Kar Yağışını Gören Turistler Telefonlarına Sarıldı

Taksim'de Kar Yağışını Gören Turistler Telefonlarına Sarıldı

1 saat önce

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Taksim'de Kar Yağışını Gören Turistler Telefonlarına Sarıldı, System.String[]
İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Taksim Meydanı'nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, öz çekim yaparak anı ölümsüzleştirdi.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürürken, vatandaşlar da kar yağışını görüntülemek için telefonlarına sarıldı. Gün içerisinde kentin bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde etkisini gösterdi. Lapa lapa yağan karı gören çok sayıda yerli ve yabancı turist, anı ölümsüzleştirmek için telefonlarına sarıldı. Bazı gençler ise yer yer tutan karla kar topu oynarken, bazıları da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:09 Kaynak: İHA

İstanbul, Taksim, Güncel
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