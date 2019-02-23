Son Dakika Haberleri: Taksim'de Kartpostallık Kar Manzarası

Taksim'de Kartpostallık Kar Manzarası

1 saat önce

İstanbul'da kar yağışı şiddetini arttırdı kent beyaza büründü.

Taksim'de Kartpostallık Kar Manzarası, System.String[]
İstanbul'da kar yağışı şiddetini arttırdı kent beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan Taksim Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırdı. Kent geneli akşam saatlerinde beyaza büründü. Kentin beyaz örtüyle kaplanan bir çok noktası görsel şölen oluşturdu. Beyaza bürünen Taksim Meydanı manzarasıyla vatandaşları mest etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:02 Kaynak: İHA

Sabah, İstanbul, Taksim, Güncel
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