Son Dakika Haberleri: TAKSİM'DE KAVGADA KAĞIT TOPLAYICISI YARALANDI
Son Dakika Güncel TAKSİM'DE KAVGADA KAĞIT TOPLAYICISI YARALANDI - Son Dakika

TAKSİM'DE KAVGADA KAĞIT TOPLAYICISI YARALANDI

6 saat önce

İSTANBUL DHATaksim'de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle kavga ettiği kağıt toplayıcısını belinden bıçakladı.

TAKSİM'DE KAVGADA KAĞIT TOPLAYICISI YARALANDI, System.String[]

İSTANBUL DHA

Taksim'de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle kavga ettiği kağıt toplayıcısını belinden bıçakladı. Yaralanan kağıt toplayıcısı hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 16.15 sıralarında Taksim Gezi Parkı önünde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen adı öğrenilemeyen bir kişi ile kağıt toplayıcısı arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında kağıt toplayıcısı belinden bıçaklanarak yere yığıldı. Hemen yakında güvenlik önlemi için bekleyen polisler, yaralı kağıt toplayıcısına ilk müdahalede bulundu. Şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı kağıt toplayıcısını ambulansa alarak Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli ise işlemleri için Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

---------

-Polislerin yaralıya müdahalesi

-Sağlık ekipleri

-Ambulansa taşınması

-Bıçaklı şüphelinin üst araması

-Polis aracına bindirilmesi


Taksim, kavga, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü iş adamının lüks aracıyla ölümden döndüğü kaza kamerada
Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanı adayıyken Zonguldak mitinginde hasta değildim, adaylıktan çekilmeyi düşünüyordum MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 23:43:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TAKSİM'DE KAVGADA KAĞIT TOPLAYICISI YARALANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]