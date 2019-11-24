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Taksim'de kavgada kağıt toplayıcısı yaralandı
6 saat önce
TAKSİM'de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle kavga ettiği kağıt toplayıcısını belinden bıçakladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:00 Kaynak: DHA
TAKSİM'de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle kavga
ettiği kağıt toplayıcısını belinden bıçakladı. Yaralanan kağıt toplayıcısı hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.
Olay, saat 16.15 sıralarında Taksim Gezi Parkı önünde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen adı öğrenilemeyen bir kişi ile kağıt toplayıcısı arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında kağıt toplayıcısı belinden bıçaklanarak yere yığıldı. Hemen yakında güvenlik önlemi için bekleyen polisler, yaralı kağıt toplayıcısına ilk müdahalede bulundu. Şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı kağıt toplayıcısını ambulansa alarak Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Şüpheli ise işlemleri için Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.
- İstanbul
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