Taksim'de kayıt dışı göçmen denetimi: 30 kişi sınır dışı edilmek üzere alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Taksim'de kayıt dışı göçmen denetimi: 30 kişi sınır dışı edilmek üzere alındı

09.07.2022 21:19
Taksim'de kayıt dışı göçmen denetimi: 30 kişi sınır dışı edilmek üzere alındı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Taksim İstiklal Caddesi çevresinde yapılan denetimde, kayıt dışı 30 göçmen polis ekipleri tarafından geri gönderme merkezine götürülmek üzere alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Taksim İstiklal Caddesi çevresinde yapılan denetimde, kayıt dışı 30 göçmen polis ekipleri tarafından geri gönderme merkezine götürülmek üzere alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından, bayramın ilk gününde düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı. Taksim İstiklal Caddesi çevresinde yapılan denetimde, kayıt dışı 30 göçmen tespit edildi.

Göçmenler polis ekipleri tarafından geri gönderme merkezine götürülmek üzere alındı. 30 göçmenin geri gönderme merkezinde yapılacak işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

(Sümer Avcı/İHA)

YORUMLAR
500
Yurt dışına kaçmaya hazırlık yapan 66 göçmen yakalandı Yurt dışına kaçmaya hazırlık yapan 66 göçmen yakalandı Mersin'e yasa dışı yollarla geldikleri belirlenen 66 yabancı uyruklu yakalandı Mersin'e yasa dışı yollarla geldikleri belirlenen 66 yabancı uyruklu yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de kayıt dışı göçmen denetimi: 30 kişi sınır dışı edilmek üzere alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:40 Eşkişehir'de rögardan kurban kanı fışkırdı! Vatandaşlar o anları kayda aldı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 21:34:25. #1.13#
SON DAKİKA: Taksim'de kayıt dışı göçmen denetimi: 30 kişi sınır dışı edilmek üzere alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement