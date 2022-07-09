Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Taksim İstiklal Caddesi çevresinde yapılan denetimde, kayıt dışı 30 göçmen polis ekipleri tarafından geri gönderme merkezine götürülmek üzere alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Taksim'de kayıt dışı göçmen denetimi: 30 kişi sınır dışı edilmek üzere alındı - Son Dakika

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