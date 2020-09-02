Taksim'de Kırgızistan Başkonsolosluğu'nda korkutan yangın - Son Dakika

Taksim'de Kırgızistan Başkonsolosluğu'nda korkutan yangın
Taksim'de Kırgızistan Başkonsolosluğu'nda korkutan yangın Taksim'de yangın çıkan binanın Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu olduğu, yangının binanın 2'inci katında çıktığı öğrenildi.
Taksim'de Kırgızistan Başkonsolosluğu'nda korkutan yangın
İSTANBUL(İHA)- Taksim'de yangın çıkan binanın Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu olduğu, yangının binanın 2'inci katında çıktığı öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
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