Taksim'de kısıtlamada sokağa çıkan turistlere ceza kesildi - Son Dakika

Taksim'de kısıtlamada sokağa çıkan turistlere ceza kesildi

İSTANBUL - Taksim'de denetleme yapan trafik polisleri, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan turistlere ceza yazdı.

Yeni tip Korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, emniyet güçlerinin denetlemeleri devam ediyor. Bugün, Taksim Meydanı ve çevresinde denetleme yapan trafik polisleri İstiklal Caddesi'ne yürüyen 3 kişiyi fark etti. Bunun üzerine polis, bu kişilerin yanlarına giderek kimliklerini göstermelerini istedi. Fas uyruklu oldukları öğrenilen 2'si kadın 3 turist, kendilerini uyaran polise sokağa çıkma kısıtlamasından haberdar olmadıklarını söyledi. Turistlerden birinin maskesini evde bıraktığı için sokağa maskesiz çıktığı görüldü.

Toplam 9 bin 450 ceza kesildi

Polis, uyarıların ardından 3 yabancı uyruklu turiste kişi başı 3 bin 150, toplam 9 bin 450 TL para cezası kesti. Turistler, yazılan cezanın ardından evlerine dönmek üzere yola koyuldu. Kısıtlama boyunca, polis ekiplerinin kent genelindeki denetlemelerinin süreceği öğrenildi.