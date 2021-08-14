Taksim'de kontrolsüz müdahale! Zabıtanın seyyar satıcı kadına uçan tekme attığı anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Taksim'de kontrolsüz müdahale! Zabıtanın seyyar satıcı kadına uçan tekme attığı anlar kameraya yansıdı
14.08.2021 15:51
Taksim Gezi Parkı'nda geçtiğimiz günlerde seyyar satıcılar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri arasında arbede yaşanmıştı. Olayın yeni görüntüleri ortaya çıkmaya başladı. Görüntülerde zabıtanın bir kadına uçan tekme attığı anlar yer alıyor.
İstanbul Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar ile zabıta arasında 17 gün önce sopalı bıçaklı kavga meydana gelmişti. Tezgahını kaldırmak istedikleri seyyar satıcılar ile zabıta arasında yaşanan kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı.
ZABITANIN UÇAN TEKMESİ KAMERADA
Görüntülerde, Taksim Meydanı'nda İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
NE OLMUŞTU?
Taksim Gezi Parkı'nda 17 gün önce meydana gelen olayda İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Gezi Parkı'nda bulunan seyyar satıcıları kaldırmak istedi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tezgahlarını kaldırmak istemeyen seyyar satıcılar, zabıtaya mukavemet göstererek taş sopa ve bıçak ile saldırırken olay yerine polis de çağırıldı. O kavgada ise yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Taksim Meydanı'nda İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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