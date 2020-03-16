Son Dakika › Güncel › Taksim'de korona virüs bilgilendirme çalışması - Son Dakika
Taksim'de korona virüs bilgilendirme çalışması
6 saat önce
İBB ekipleri, metrodan çıkan vatandaşlara kolonya sıkan görevliler broşür de dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:34 Kaynak: İHA
İBB ekipleri, metrodan çıkan vatandaşlara kolonya sıkan görevliler broşür de dağıttı. Meydana kurulan dezenfektanı da vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi.
İstanbul'un en yoğun noktalarında İBB ekipleri korona virüs karşı vatandaşları bilinçlendirmek için broşür dağıttı. Taksim Meydanına gelen görevliler halkı bilinçlendirmek için bilgi vererek broşürler dağıttı. Metrodan çıkan vatandaşlara görevliler kolonya sıktı. Vatandaşlar, mobil hijyen noktalarına kurulan dezenfektanı da kullanıp, memnuniyetlerini dile getirdi. - İSTANBUL
Son Dakika Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım