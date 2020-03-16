Taksim'de korona virüs bilgilendirme çalışması - Son Dakika
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Taksim'de korona virüs bilgilendirme çalışması

6 saat önce

İBB ekipleri, metrodan çıkan vatandaşlara kolonya sıkan görevliler broşür de dağıttı.

Taksim'de korona virüs bilgilendirme çalışması, System.String[]

İBB ekipleri, metrodan çıkan vatandaşlara kolonya sıkan görevliler broşür de dağıttı. Meydana kurulan dezenfektanı da vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi.


İstanbul'un en yoğun noktalarında İBB ekipleri korona virüs karşı vatandaşları bilinçlendirmek için broşür dağıttı. Taksim Meydanına gelen görevliler halkı bilinçlendirmek için bilgi vererek broşürler dağıttı. Metrodan çıkan vatandaşlara görevliler kolonya sıktı. Vatandaşlar, mobil hijyen noktalarına kurulan dezenfektanı da kullanıp, memnuniyetlerini dile getirdi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:34 Kaynak: İHA
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