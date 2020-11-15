Son dakika haber! Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Son dakika haber! Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi

15.11.2020 15:43

Son dakika habere göre Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi Polis ve zabıta ekipleri Taksim'de maske, sosyal mesafe ve sigara kuralına uymayanlara göz açtırmadı Taksim'de polis ve zabıta ekipleri maske, sosyal mesafe ve sigara ile ilgili denetim yaptı.

Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi

Polis ve zabıta ekipleri Taksim'de maske, sosyal mesafe ve sigara kuralına uymayanlara göz açtırmadı

İSTANBUL - Taksim'de polis ve zabıta ekipleri maske, sosyal mesafe ve sigara ile ilgili denetim yaptı. Ekipler kurallara uymayan çok sayıda kişiye ceza kesti.

Taksim'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortak korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde ekipler maske, sosyal mesafe ve sigara kuralına uymayan vatandaşlara göz açtırmadı. Kurallara uymayanların çoğunluğunu yabancı turistler oluştururken, polis ve zabıta çok sayıda kişiye 900 lira idari para cezası kesti. Yabancı turistlerin çoğunluğunun pasaportlarının yanında olmaması ise dikkat çekti. Bir vatandaş ise gazetecilerin 'Neden sigara içiyorsunuz?' sorusuna ise 'Bilmiyordum, şu an öğrendim "cevabını verdi. Ekipler ayrıca drone yardımı ile havadan da denetimlerini sürdürdü.

Son dakika haber! Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi
Son dakika haber! Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi
Son dakika haber! Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi
Son dakika haber! Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi
Son dakika haber! Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi
Son dakika haber! Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi
Son dakika haber! Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi
Son dakika haber! Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi
Son dakika haber! Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi
Son dakika haber! Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi
Son dakika haber! Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi
Son dakika haber! Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi
Son dakika haber! Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi

Sigara, Zabıta, Taksim, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Taksim'de korona virüs denetimlerinde çok sayıda kişiye ceza kesildi - Son Dakika


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