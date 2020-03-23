Taksim'de koronavirüs test sonuçlarını beklerken hastaneden kaçtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksim'de koronavirüs test sonuçlarını beklerken hastaneden kaçtı - Son Dakika

Taksim'de koronavirüs test sonuçlarını beklerken hastaneden kaçtı

6 saat önce

Taksim İlkyardım Hastanesi'ne öksürük şikayetiyle giden kadın, koronavirüs testi sonuçları beklenirken gözlem odasından kaçtı.

Taksim'de koronavirüs test sonuçlarını beklerken hastaneden kaçtı, System.String[]

Taksim İlkyardım Hastanesi'ne öksürük şikayetiyle giden kadın, koronavirüs testi sonuçları beklenirken gözlem odasından kaçtı. Kadını Taksim Meydanı'nda yakalayan polis, ambulans gelene kadar kaçmaması için etrafını sardı. Ambulansla kaçtığı hastaneye geri götürülen kadının test sonuçlarının hala çıkmadığı öğrenildi.

Olay, Taksim Meydanı'nda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soyadı henüz öğrenilemeyen Derya adlı kadın, öksürük şikayetiyle Taksim İlkyardım Hastanesi'ne geldi. Burada muayenesi gerçekleştirilen kadına, koronavirüs şüphesiyle test yapıldı.

PENCEREDEN ATLADI

Test sonuçları beklenirken gözlem odasında beklenmesi istenen kadın, bir süre sonra pencereden atlayarak kaçtı. Kadın yoldan çevirdiği bir taksiye binerek uzaklaşmak istedi. Bu sırada olayı fark eden bir polis, tanıdığı taksi şoförünü telefonla arayarak kadını Taksim Meydanı'nda görevli polislere teslim etmesini söyledi.

TAHTAYLA YÜZÜNÜ KAPADI

Taksi şoförü meydanda durduğu sırada araçtan inen kadın bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polisin peşine düştüğünü gören kadın, boş bir simit arabasının arkasına saklandı. Ambulansa haber verilmesinin ardından polis, kadının kaçmasını engellemek etrafını sardı. Bu sırada kendini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren kadın, yerden bulduğu bir tahta parçasıyla yüzünü kapadı.

SAKLANDIĞI YER DEZENFEKTE EDİLDİ

Soyadı henüz belirlenemeyen Derya adlı kadın, yaklaşık 30 dakika sonra gelen ambulansa binerek kaçtığı hastaneye geri götürüldü. Kadının koronavirüsle ilgili test sonuçlarının hala çıkmadığı öğrenildi. Kadının hastaneye götürülmesinin ardından, belediye işçileri, dokunduğu duvar, simit arabası ve tahta parçasını dezenfekte etti.


- İstanbul
Taksim, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:12 Kaynak: DHA

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