Son dakika haber... TAKSİM'DE KORONAVİRÜS UNUTULDU - Son Dakika

TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu. Tedbirlere uymayanlar, açık havada oldukları ve aşı oldukları gerekçeleriyle maske takmadıklarını söyledi. İstanbulluların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin İstanbul'da en yoğun olduğu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüs tedbirleri hiçe sayılıyor. Taksim ve İstikal Caddesi'ne gelenlerin bazıları maske takmazken, bazılarının da maskeleri koluna taktığı, bazılarının da çenesine indirdiği görüldü. Maskesiz gezen yerli ve yabancı turistlerin sosyal mesafe kurallarına da uymadığı gözlendi. Maske takmayan bir vatandaş Evde unuttum dedi. İstiklal Caddesi'ni gezmeye gelen Ali Tunç ise Açık havada olduğum için takmıyorum. Kapalı alana girmiyorum zaten aşı olduk diye konuştu. Daha yeni yedik o yüzden takmadık diyen de oldu 2 Biontech aşısı oldum o yüzden takmıyorum diyenler de oldu.