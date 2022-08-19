Taksim'de çocukları kullanarak dilenen kadınlar yakalandı - Son Dakika
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Taksim'de çocukları kullanarak dilenen kadınlar yakalandı

19.08.2022 09:22
Taksim'de çocukları kullanarak dilenen kadınlar yakalandı

Taksim'de küçük yaştaki çocukları kullanarak dilenen kadınlar Beyoğlu Zabıta ekiplerince yakalandı.

Taksim'de küçük yaştaki çocukları kullanarak dilenen kadınlar Beyoğlu Zabıta ekiplerince yakalandı. Kadınlar araca bindirilerek zabıta müdürlüğüne götürülürken, bir şahsın dilencileri yakalayan zabıtalara ve görüntü alan basın mensubuna engel olmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan, her gün on binlerce kişinin ziyaret ettiği Taksim dilenci sorunu ile boğuşuyor. Hemen her köşe başında bekleyen dilenciler, duygu sömürüsü yaparak aldıkları paralarla haksız kazanç elde ediyor. Dilencilerin birçoğu insanları daha kolay etkilemek için küçük çocukları kullanıyor. Özellikle yabancı turistleri hedef olarak seçen dilenciler, para alabilmek için her yolu deniyor. Konuyla ilgili çok sayıda ihbar alan Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü ekipleri dün öğle saatlerinde dilencileri yakalamak için yine görev başındaydı.

"Çocuk korkuyor" diyerek zabıtadan kaçmaya çalıştı

Denetimler sırasında tamamı kadınlardan oluşan dilencilerin yanlarında çocuklar olduğu görüldü. Kadınlardan biri ekip aracına binmemek için elinden geleni yaptı. Dilenci bir kadın yanındaki çocuğu bahane ederek, "Çocuk korkuyor" gibi gözler söyledi ve kaçmaya çalıştı. Abla kardeş oldukları öğrenilen dilenciler ekip aracına bindirildi.

Dilenciyi korudu, zabıtaya ve basın mensubuna engel olmaya çalıştı

Zabıta ekiplerince, yine yanındaki küçük çocuğu kullanarak dilenen başka kadın daha yakalandı. Kadın ekip aracına götürülürken kim olduğu bilinmeyen bir kişi zabıtanın önünü kesti ve engel olmaya çalıştı. Şahıs ayrıca görüntü alan basın mensubuna da el işareti yapıp, "çekme bak!" diyerek tehditkar hareketlerde bulundu.

Zabıta ekipleri kendilerini ve basın mensubunu engellemek isteyen kişiye izin vermedi ve kadın dilenciyi araca bindirerek işlemlerinin yapılması için Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürdü.

Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, dilencileri engellemeye yönelik çalışmalarının süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Beyoğlu, Zabıta, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de çocukları kullanarak dilenen kadınlar yakalandı - Son Dakika

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