Taksim'de kurallara uymayan sürücülere 14 bin TL para ceza kesildi... Yazılan cezaya küfür etti - Son Dakika
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Taksim'de kurallara uymayan sürücülere 14 bin TL para ceza kesildi... Yazılan cezaya küfür etti

23.02.2022 10:33

Taksim'de kurallara uymayan sürücülere 14 bin TL para ceza kesildi.

Taksim'de kurallara uymayan sürücülere 14 bin TL para ceza kesildi... Yazılan cezaya küfür etti

İSTANBUL Taksim'de yapılan trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere 14 bin 806 Türk Lirası ceza kesildi. Cezai işlem uygulanan taksi şoförleri polis ekiplerini ceza yazmamaları için ikna etmeye çalıştı.

Taksim'de dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi ekipleri tarafından denetim yapıldı. Yapılan denetimde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Plakası görünmeyen 6 sürücüye bin 117 Türk Lirası, kaydı bulunmayan 2 ticari taksi şoförüne 3 bin 646 Türk Lirası, yaya yolu önceliği ihlalinden 3 sürücüye 2 bin 664 Türk Lirası, ters yön ihlalinden 2 adet 3 bin 646 Türk Lirası, ehliyetsiz araç kullanımından 1 sürücüye 3 bin 674 Türk Lirası olmak üzere toplam 14 bin 806 Türk Lirası ceza kesildi. Yapılan denetimlerin sonucunda 3 araç ehliyetsiz araç kullanmak ve sürücüsünün şoför kaydı olmaması nedeni ile otoparka çekildi.

Trafik polislerinin yapılmış olduğu denetimde bir taksi şoförünün ters yönden gelmesi sonucu polis ekipleri taksi şoförüne cezai işlem uyguladı. O anlar ise kameraya yansıdı. Bunun üzerine küfür eden taksi şoförü polis ekipleri tarafından sözlü şekilde uyarıldı.

Taksim'de kurallara uymayan sürücülere 14 bin TL para ceza kesildi... Yazılan cezaya küfür etti
Taksim'de kurallara uymayan sürücülere 14 bin TL para ceza kesildi... Yazılan cezaya küfür etti
Taksim'de kurallara uymayan sürücülere 14 bin TL para ceza kesildi... Yazılan cezaya küfür etti

YORUMLAR
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Türk Lirası, Taksim, Polis, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de kurallara uymayan sürücülere 14 bin TL para ceza kesildi... Yazılan cezaya küfür etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim'de kurallara uymayan sürücülere 14 bin TL para ceza kesildi... Yazılan cezaya küfür etti - Son Dakika
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